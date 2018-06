Stiri pe aceeasi tema

- Efectivele Romaniei de bovine, porcine si de pasari au scazut in 2017, fata de anul precedent, potrivit datelor publicate astazi de Institutul National de Statistica (INS), o situatie care pare sa nu-l ingrijoreze pe ministrul agricuturii Petre Daea, care se lauda cu un numar mai mare de cereri…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat marti, ora 12:00, in Zona seismica Fagaras Campulung, judetul Arges un cutremur cu magnitudinea 2 pe scara Richter, la adancimea de 12km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Fieni 21km , Pucioasa…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, joi, la Titu, judetul Dambovita, ca e preocupat de realizarea sistemului de irigatii, sustinand ca merita tot efortul, indiferent cat e de mare, informeaza AGERPRES . ”Merita in Romania sa facem efortul, indiferent cat este de mare, pentru a repune sistemul…

- Muschiuletul de manzat a ajuns o delicatesa pentru romani, fiind comercializat cu 85 de lei kilogramul in marile lanturi de magazine. Astfel, un roman platit cu salariul minim pe economie, respectiv 1.162 lei „in mana”, trebuie sa renunte la 7,3% din salariu daca vrea sa cumpere un kilogram de muschiulet…

- Liderul liberal Raluca Turcan solicita demisia premierului dupa ce, printr-o hotarare de guvern, Institutul Național de Statistica a ajuns in subordinea guvernului. Ironica, intr-o postare pe Facebook, Raluca Turcan a precizat ca de acum, “specialistul in economie Viorica Dancila va aviza toate comunicatele…

- Guvernul va adopta, joi, o hotarare care prevede trecerea INS din ”subordinea Guvernului si in coordonarea secretarului general al Guvernului” in ”subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului”, masura aprobata prin OUG la inceputul anului 2017.…

- Tariceanu, despre creșterea inflației: ”Domnul Isarescu spune deseori ca de inflatie nu a murit nimeni”, a spus președintele Senatului, marți, la Parlament, despre ultimele cifre anunțate de Institutul Național de Statistica. „Avand in vedere ca majorarile salariale au fost foarte mari anul trecut,…

- Datele publicate astazi de Institutul National de Statistica confirma dezastrul economic al guvernarii PSD-ALDE. Inflatia a a urcat la 4,7%, maximul ultimilor cinci ani, ceea ce a anulat 65% din cresterile salariale ale romanilor. Si e abia inceputul. 'Revolutia fiscala a fost o bataie de joc la adresa…