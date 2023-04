Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut afirmații șocante in aceasta seara, la Antena 3, el susținand ca, din calculele pe care le-a facut legat de pierderile suferite de agricultorii romani din cauza situației din Ucraina, aceștia ar trebui sa primeasca de la UE suma de 3 mili ...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea (PSD), a declarat joi, la Antena 3, ca nu i-a facut nimeni din partid vreun reproș cu privire la suma alocata fermierilor romani drept ajutoare de urgența din partea Comisiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dupa ce joi a participat la Hotel Rapsodia din Botoșani la conferința ”Oportunitați de finanțare prin Planul Național Strategic 2023-2027”, organizata de Rețeaua Naționala de Dezvoltare Rurala din cadrul Ministerului Agriculturii, ministrul Petre Daea a luat parte la o acțiune similara și la Iași.

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, este disperat dupa imagine și orice ieșire publica a acestuia se transforma intr-un spectacol ad-hoc și un astfel de recital l-a dat ieri la Ploiești. „Sa nu ne mai gandim la ce n-am facut, pentru ca pe foc este mamaliga” ”Caravana Cunoașterii…

- Vicepremierul PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri, 18 ianuarie, la Antena 3, ca numai premierul decide daca un ministru este revocat, „dar este cert ca anumite actiuni trebuie a fi facute”. Afirmația a fost facuta in contextul in care Libertatea a scris, citand surse guvernamentale, ca premierul…

- Imaginile cu momentul in care Petre Daea a adormit in direct au devenit virale pe internet. Ministrul Agriculturii a inceput sa sforaie la TV, chiar in momentul in care prezentatoarea incerca sa ia legatura cu el. Dovada ca este foarte ocupat in ultima vreme. Oamenii nu au mai apucat sa afle vreun raspuns…

- Ministrul Agriculturii, in varsta de 73 de ani, a fost protagonistul unui moment inedit in timpul unei intervenții in direct la Antena 3. Petre Daea ar fi adormit in direct in timp ce aștepta sa intre pe post, potrivit spotmedia, citat de Libertatea.