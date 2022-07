Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca in aceste zile angajații statului din domeniu analizeaza posibilitatea ca țara noastra sa constate starea de calamitate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Dacian Cioloș și Alin Mituța, membri ai Comisiei pentru Agricultura a Parlamentului European, atrag atenția asupra faptului ca Planul Național Strategic pentru agricultura al Romaniei (PNS) este un eșec național. ”Aproximativ 16 miliarde de euro, fonduri europene alocate pentru dezvoltarea agriculturii…

- Alianța pentru Agricultura și Cooperare solicita, printr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Agriculturii, Petre Daea, și premierului Nicolae Ciuca, declararea starii de calamitate in agricultura, avand in vedere seceta pedologica cu care se confrunta Romania. „Alianța pentru Agricultura și Cooperare…

- Alianța pentru Agricultura și Cooperare solicita, printr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Agriculturii, Petre Daea, și premierului Nicolae Ciuca, declararea starii de calamitate in agricultura, avand in vedere seceta pedologica cu care se confrunta Romania: Fii la curent cu cele mai…

- Echipa de ciclism a actualului ministrul al Sportului din Romania, Team Novak, avea, in 2020, un singur sportiv roman, adica el. Cu toate acestea, Eduard Novak a decis, de la sine putere, ca in Romania, toate echipl trebuie sa aiba cel putin 40 - romani in componenta. Singurul roman din echipa de ciclism…

- Petre Daea a depus juramantul in fața președintelui Klaus Iohannis. El este in acest fel noul ministru al Agriculturii. In primul mesaj dupa acest moment el da asigurari ca Romania e capabila sa treaca de greutațile momentului, cum ar fi seceta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Se renunța la mediile semestriale și obligativitatea tezelor iar profesorii vor avea mult mai multa autonomie la evaluare pe parcursul anului, a anunțat luni dimineața ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Aceste masuri fac parte dintr-un pachet de schimbari mai mari in sistemul de Educație din Romania.…

- Dani Oțil și Mihaela Radulescu au avut o relație, insa in anul 2014 s-au desparțit. Intr-un interviu recent, Dani Oțil a dezvaluit ce beneficii materiale a avut de pe urma acestei relații de iubire. A avut parte de mai multa publicitate, de contracte avantajoase. In cadrul podcastului „Aproximativ discuții”,…