- In ultimii 27 de ani, doua unelte au fost in mana romanilor, ciocanul si fainarul (polizor unghiular - n.r.), cu care au fost demolate grajdurile de animale, au fost daramate ziduri si a fost taiat metalul, a declarat joi, la Brasov, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, i-a asigurat joi pe crescatorii de animale si procesatorii de carne prezenti la Brasov, la conferinta ''Industria carnii la raft'', ca vor primi subventiile restante din anii 2016 si 2017 in perioada imediat urmatoare.…

- Romania va ajunge in acest an la un grad de absorbtie a fondurilor europene de peste 50% prin PNDR 2020, iar suma atrasa ar putea depasi 4,1 miliarde de euro, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta de presa. "Anul trecut, AFIR a avut un salt…

- Stadiul absorbtiei fondurilor europene si plata subventiilor catre fermieri se afla printre subiectele de pe agenda conferintei de presa ce va fi sustinuta, miercuri, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. De asemenea, seful MADR va oferi detalii despre programul "Tomate…

- Suma alocata in acest an pentru sustinerea producatorilor agricoli romani sa cultive tomate in spatii protejate se ridica la 180 de milioane de lei, un buget similar cu cel din 2017, anul de debut al acestei program, insa numarul fermierilor doritori sa intre in program s-a dublat, potrivit ministrului…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, sustine ca i-a trecut starea de rau de dupa betia din 1968, pe care "a dezvaluit-o" zilele trecute in spatiul public, pentru ca "a fost atent in viata" si accepta toate intrebarile celor care nu au inteles…