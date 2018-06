Ministrul Agriculturii, Petre Daea, i-a indemnat pe fermieri sa irige terenurile, mentionand ca in prezent canalele de irigatii sunt umplute cu apa, pe cheltuiala statului, pe o distanta de peste 1.600 de kilometri, iar agricultorii beneficiaza de apa gratuit. Petre Daea a mentionat ca in prezent fermierii au incheiat cu Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (ANIF) contracte pentru a iriga 1.000.000 de hectare de culturi agricole, fiind pornite cele mai importante puncte de irigatii din tara. "Am pus in miscare sistemul de irigatii. Am pus sistemul de irigatii peste tot in Romania si il punem…