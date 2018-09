Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, Ponta spune, referindu-se la sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca, dincolo de cearta cu Gabriela Firea, Dragnea a continuat sa se ocupe de subiectele lui - protocoale, amnistie, rafuieli cu SRI sau cu ambasadori. "Dincolo de cearta cu Gabriela Firea, ieri Liviu Dragnea a continuat sa…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, atac extrem de dur la Liviu Dragnea dupa ședința CEx PSD de ieri."Dincolo de cearta cu Gabriela Firea ieri Liviu Dragnea a continuat sa se ocupe de subiectele LUI ( protocoale, amnistie , rafuieli cu SRI sau ambasadori, promisiuni goale pentru nemultumitii…

- Referendumul privind familia tradiționala va avea loc pe 7 octombrie. Decizia a fost luata, simbata, in conducerea PSD care s-a reunit la Neptun. Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat ca s-a dat și un vot de susținere pentru acest demers. ”S-a dat un vot de susținere a acestui obiectiv. 7 octombrie…

- Ministrul Agriculturii a fost surprins duminica seara, la nunta fiului lui Liviu Dragnea, intr-o ipostaza rara. Petre Daea s-a ascuns sub bancheta mașinii, de frica protestatarilor. La intrarea in Snagov, invitații, politicieni cu greutate și oameni de afaceri, au fost intampinați de un grup de protestatari…

- "Le spun tuturor cetatenilor din Romania ca suntem in stare sa producem urgent pentru a inlocui pierderile acestea dupa ce trece acest foc si reusim sa dezinfectam zona si sa o punem sub control. O putem face cu munca, cu atentie, cu multa grija si fara aceasta incrancenare intre noi, cu mult calm…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, intervine in cazul gafei facute de ministrul Agricuturii, Petre Daea, cu privire la comparația eutanasierii porcilor afectați de peste porcina africana cu ceea ce au simțit evreii afectați de programul de exterminare de la...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti ca nu a discutat cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, pentru a permite organizarea, pe 10 august, in Piata Victoriei, a protestului romanilor din diaspora, subliniind ca PSD a facut un miting acolo si poate mai face. Intrebat daca,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca va cere membrilor Comisiei Iordache sa grabeasca dezbaterile si votul pe Codul Penal, pentru ca acesta sa intre in procedura parlamentara cat mai repede, excluzand posibilitatea emiterii unei ordonante de urgenta in acest sens. "Am spus…