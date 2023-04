Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Petre Daea a povestit experienta prin care a trecut intr-un magazin din Romania. In cadrul emisiunii „Ce Se Intampla", la DC News, ministrul Petre Daea a povestit ce a patit intr-un magazin din Romania: „Eram intr-un magazin si o profesoara imi zice: Domnule ministru, bine ca v-am intalnit,…

- Fiind printre cele mai populare fructe ale verii, cireșele sunt la mare cautare in piețele romanești, in fiecare an. Cireșele romanești de anul acesta vor pleca din fermele pomicule cu circa 15 lei/kg, iar in piețe primele cireșe vor ajunge cel mai devreme in jurul perioadei 10 - 15 mai.Cat vor costa…

- Liderii Partidului Umanist Social Liberal i-au trimis premierului Nicolae Ciuca o solicitare de a interveni pentru a limita adaosurile comerciale la produsele agricole romanești, o masura care ar contribui la oprirea creșterii accelerate a prețurilor.

- Preturile proprietatilor imobiliare au luat-o razna la Cluj, de departe cel mai scump oras romanesc. Așa s-a ajuns in situația in care case aflate la periferia Clujului sa coste mai mult decat unele castele din Franța sau Italia și cat patru sau cinci vile asemanatoare in SUA, la Miami.

- In ultimii ani, atat in Europa, cat și dincolo de ocean, piața colecționarilor numismatici a luat amploare, iar vanzarile de bacnote și monede vechi au ajuns la cote record. Pe plan local, de ceva vreme apar pe site-urile de gen tot mai mulți așa-ziși colecționari, care de fapt doresc sa-și rotunjeaza…

- Lidl și-a obișnuit clienții cu adevarate promoții in fiecare saptamana. Care sunt produsele care costa sub 5 lei și apar in magazinele Lidl Romania incepand de luni, 13 februarie 2023. Va fi bataie pe ele. Promoție „Totul sub 5 lei” la Lidl. Ce scoate retailerul german la vanzare Incepand de luni, Lidl…

- Potrivit acestuia, preturile sunt „de respect fata de munca celor care intorc brazda tarii”, dar si pentru cei care lucreaza in zootehnie.Petre Daea a fost intrebat, joi, daca ne asteptam ca in perioada urmatoare sa scada preturile la alimente.„Ne asteptam la o stagnare și o scadere a preturilor, nu…

