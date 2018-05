Daea, despre subventiile pentru porci, atacate de Iohannis la CCR: Tara pierde. Abia astept sa ne putem apuca de treaba

Petre Daea este de parere ca Romania are doar de pierdut de pe urma faptului ca presedintele Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la posibile neregulie legate de o lege de sprijin a crescatorilor de porci si de pasari. Ministrul Agriculturii a spus ca abia asteapta raspunsul judecatorilor ca sa "ne putem apuca de treaba in tara".



"Eu astept un singur lucru: raspunsul de la Curtea Constitutionala si sa ne apucam de treaba in tara, pentru ca daca facem interpretari in fel si chip, nu aducem avantaj tarii. Daca tot tergiversam punerea in practica a unor…