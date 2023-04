Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca in fiecare an „agricultura se desfasoara sub zodia riscului”, el admitand ca nu doar anul acesta, ci in fiecare an vor exista pierderi in acest domeniu, dar ca cei care lucreaza in agricultura isi asuma riscurile. PNL i-a cerut lui Daea sa lase locul unui…

- „Agricultura se desfasoara sub zodia riscului si oamenii mai slabi de inger, cum zice romanul, sigur ca il apuca teama la prima bataie de vant. Eu sunt un om care cunosc bine fenomenul agricol si spun ca da, vom avea si pierderi, cum de altfel vom avea in fiecare an, stiindu-se ca temperaturile scazute…

- Deputatul PSD Florin Ionuț Barbu cere reintroducerea taxelor vamale pentru cerealele din Ucraina care se vand in Romania. Președintele Comisiei pentru Agricultura, Industrie Alimentara și Dezvoltare Rurala din Camera Deputaților Florin Ionuț Barbu spune ca protestul fermierilor romani fața de sprijinul…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, este disperat dupa imagine și orice ieșire publica a acestuia se transforma intr-un spectacol ad-hoc și un astfel de recital l-a dat ieri la Ploiești. „Sa nu ne mai gandim la ce n-am facut, pentru ca pe foc este mamaliga” ”Caravana Cunoașterii…

- Avem posibilitatea acum, prin Planul National Strategic, de a reface patrimoniul pomicol al Romaniei, dar e nevoie sa gasim modalitatea practica de a indeparta „zgura birocratica” care incetineste mersul investitiilor, a declarat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, cunoscut pentru modul sau direct de-a fi, are o viziune clara in ceea ce privește agricultura din Romania. Fiind la al treilea mandat in fruntea ministerului, Daea are planuri mari pentru a ajuta fermierii și de a pune Romania pe linia de plutire in ceea ce privește…

- Petre Daea le plange de mila fermierilor romani. Ministrul Agriculturii a remarcat ca tara noastra a devenit un importator net dintr-un exportator net de cereale si plante oleaginoase. Fermierii se afla in prezent intr-o situatie extrem de delicata, respectiv „cu magaziile pline si cu conturile goale”.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat miercuri, la Bistrita, ca perspectivele pentru anul agricol 2023 sunt bune, iar in unele zone, avand in vedere temperaturile ridicate, ar putea fi devansate insamantarile de primavara, informeaza AGERPRES . Ministrul a subliniat ca…