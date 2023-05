Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost intrebat joi, la Prima News, si in legatura cu plafonarea pretului la lapte si daca are de gand sa extinda aceasta masura si la alte produse din cosul zilnic. “In primul rand, o urmarim sa se implementeze in integralitatea ei, pentru ca suntem, iata, in primele zile din momentul in care s-a declansat de aceasta actiune si in fiecare dimineata luam date din tara, inclusiv azi dimineata la 7.30, si de la structurile judetene, am luat sa vedem de la raft care este situatia implementarii. Am un document pe care mi l-a inaintat de Consiliul Concurentei, care…