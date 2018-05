Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sambata, la Bistrita, referitor la cele doua legi atacate de presedintele Klaus Iohannis la Curtea Constitutionala privind sprijinirea crescatorilor de suine si pasari, ca asteapta ca judecatorii Curtii sa se pronunte, iar apoi "sa ne apucam de treaba…

- "Cred ca modul in care i s-a spus Curtii Constitutionale nu va grabiti... Pai nu poate sa ceara nimeni, nici Parlamentul, nici presedintele, nici Guvernul sa stabileasca un calendar al CCR. Curtea Constitutionala in plenul sau stabileste si calendarul, si cand discuta, si de la cine solicita puncte…

- Presedintele Comisiei speciale privind legile justitiei, Florin Iordache, a declarat, miercuri, ca presedintele Klaus Iohannis este ”intr-o disperata campanie electorala pentru octombrie 2019” si ca nu face altceva decat sa-si fidelizeze un anumit electorat, transmite News.ro.”Cred ca modul…

- Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curtii Constitutionale, sustine ca "sesizarea Comisiei de la Venetia trebuia facuta de mult" pe legile justitiei. Reactia acestuia vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca trimite la CCR si la Comisia de la Venetia cele trei legi din pachetul legilor…

- Președintele Klaus Iohannis a refuzat sa promulge Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sanatații, trimițand Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, miercuri, 25 aprilie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatații.Va prezentam textul integral al cererii: București, 25 aprilie…

- Tudorel Toader a afirmat ca in momentul in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a folosit argumente juridice si manageriale, in timp ce raspunsul presedintelui Klaus Iohannis a fost unul “pur politic”, relateaza Agerpres. “Rationamentele si argumentele de ordin constitutional…