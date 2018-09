'Nu e cearta. Eu am fost foarte atent, sunt om cu parut alb si cu umbre, cu taieturi ale vremii pe fruntea mea. Si sunt foarte atent la modul in care privesc oamenii, cum ii analizez. E bine cand scoti din fiere, daca o scoti, dar e bine s-o faci in interior si acest lucru este, pentru partid, un lucru extraordinar, iar presedintele (Liviu Dragnea - n.r.) l-am urmarit cu atentie, a avut echilibru si stapanire de sine, in conditiile in care toti inteapa din afara acest organism viu care se numeste partid', a afirmat, luni seara, la Antena 3, Petre Daea.

In opinia sa, PSD va depasi cu…