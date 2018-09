Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat duminica faptul ca Guvernul PSD-ALDE este responsabil pentru criza pestei porcine africane din Romania, responsabilitati directe avand premierul Viorica Dancila, ministrul Agriculturii, Petre Daea, si directorul ANSVSA, Geronimo Branescu. "Vorbesc de criza pestei…

- Deputatii PNL si PMP au initiat joi demersurile pentru infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta in cazul gestionarii pestei porcine africane, informeaza presedintele PNL, Ludovic Orban. Acesta acuza Guvernul de incompetenta si spune ca ministrul Agriculturii, Petre Daea, si ceilalti responsabili…

- Autoritatile romane cer sprijin financiar Comisiei Europene pentru combaterea efectelor pestei porcine africane si asteapta de la specialistii straini solutii pentru limitarea raspandirii bolii. Ministrul agriculturii, Petre Daea, a declarat ca pesta porcina nu a fost o boala cunoscuta in Romania, de…

- Agricultori din județele Galați și Braila au declarat pentru MEDIAFAX ca implementarea ordinului privind combaterea raspandirii virusului pestei porcine la culturile agricolear putea duce la falimentarea marilor fermieri, in lipsa unui ajutor de la stat, iar masurile sunt foarte greu de aplicat.…

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna (RO+), Dacian Ciolos, a afirmat, vineri seara, intr-o postare pe Facebook, ca Guvernul a scapat complet de sub control raspandirea pestei porcine africane (PPA), iar consecintele sunt extrem de grave pentru Romania, deoarece consumatorii de pe piata…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca este un mare semn de intrebare felul in care a putut intra virusul pestei porcine intr-un complex care are o singura intrare si iesire, precizand ca in momentul de fata opt judete sunt afectate, iar situatia cea mai severa este in judetul Tulcea.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marti ca pesta porcina este un virus care „nu are nici antidot, nici vaccin, nu-l vede nimeni cum circula”. El adauga ca situatia sutelor de focare din țara va fi analizata marți dupa-amiaza intr-o intalnire cu premierul Viorica...