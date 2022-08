Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a recomandat romanilor sa nu manance faina de greieri, ci sa-i lase ”sa cante acolo unde sunt” si sa manance sarmale, carnati si oua de gaina. ”Nu mancati faina de greieri! Ce cautati cu greierii? Lasati-i sa cante acolo unde sunt! Noi mancam ce trebuie sa mancam. Mancam…

- Comisia Europeana a propus marti statelor membre UE o finantare europeana de 500 de milioane de euro pentru a facilita achizitii comune de armament in vederea reconstituirii stocurilor diminuate prin sprijinul acordat Ucrainei, transmit AFP. Tarile membre ”au apelat la stocurile lor de munitii, de artilerie…

- Comisia Europeana va cere, saptamana viitoare, statelor membre sa limiteze la 19 grade temperatura furnizata de instalatiile de incalzire din cladirile publice, iar pentru sistemele de climatizare la 25 de grade, pentru a reduce consumul de gaze de pe continent, conform unui proiect de text consultat…

- Comisia Europeana si agentiile sanitare ale Uniunii Europene (UE) recomanda, luni, vaccinarea cu al doilea ”booster” a tuturor persoanelor in varsta de peste 60 de ani – coborand astfel varsta de la 80 de ani – impotriva unui nou ”val vast” COVID-19 din prezent, relateaza AFP. ”Indemn statele membre…

- Noul regulament imbunatatit privind roamingul, care extinde „Roamingul la tarife nationale” pana in 2032, va intra in vigoare vineri, 1 iulie 2022, a anuntat, joi, Comisia Europeana. Astfel, calatorii din UE si din SEE pot efectua apeluri, trimite mesaje text si naviga pe internet in strainatate fara…