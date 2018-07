Daea, comparație IMPOSIBILIĂ: ”Porcii aceștia toți se incinerează. Acolo e ca la la Auschwitz” Ministrul agriculturii, Petre Daea, spune ca a fost noaptea in județul Tulcea, unde in exploatația comerciala CARNIPROD sunt uciși zeci de mii de porci. Marți, numarul porcilor uciși și incinerați din fermele CARNIPROD a depașit 30.000. Acolo este ca la Auschwitz, a spus ministrul Daea. Intr-o parte, porcii sunt uciși, apoi leșurile lor sunt aruncate pe foc. O facem cu mare durere, dar nu exista alta soluție, din nefericire. Acest nenorocit de virus care a maturat Europa, a maturat Rusia, a maturat Ucraina, a maturat Moldova, Polonia, Letonia, a fost in Cehia, este și in Ungaria, iata ca a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Nu exista antidot, nici vaccin si nu exista medicamente impotriva pestei porcine, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care precizeaza ca singura metoda este sacrificarea animalelor. Acesta subliniaza ca a fost izolat focarul pe granita cu Ucraina, dar fermierii romani au fost nevoiti sa ucida…

In plus, Bulgaria construieste un gard de sarma ghimpata la granita cu Romania, pentru a se proteja de pesta porcina africana (PPA). Gardul va fi construit pe teritoriul bulgaresc, iar pana acum s-a degajat pamantul pentru 133 de kilometri de gard. „O facem cu mare durere (sacrificarea porcilor,…

