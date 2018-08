Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nu vor ramane fara porci din cauza virusului pestei porcine africane, pentru ca suntem in stare sa producem urgent si sa inlocuim aceste pierderi, a anuntat ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- Romanii sunt mai optimisti in ceea ce priveste situatia economica a Uniunii Europene, dar sunt pesimisti cand vine vorba de cea nationala potrivit rezultatelor sondajului Eurobarometru standard, publicat de Comisia Europeana.

- Portalul Airbnb a anuntat ca numarul de romani care au rezervat cazare la Londra pe durata turneului de la Wimbeldon, 2-15 iulie, s-a dublat aproape, fata de anul trecut, dupa ce Simona Halep a castigat French Open.

- Cum vor fi afectati romanii de o posibila modificare a sistemului pensiilor private, dar si alte efecte pe care le-ar putea avea schimbarile ce vizeaza Pilonul II de pensii explica la Adevarul Live, de la ora 11.00, Radu Craciun, presedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania…

- Ceremonia desfasurata pe Arena Nationala care a avut-o in prim-plan pe Simona Halep a facut inconjurul lumii. Presa internationala a scris despre modul in care liderul mondial a fost intampinat pe Arena Nationala, dar si despre corul de huiduieli pe care a trebuit sa-l indure primarul Gabriela Firea.…

- Florin Nița este dorit la Wolverhampton. Portarul roman e aproape de lovitura carierei. Daily Mail anunta ca portarul roman de la Sparta Praga e foarte aproape de Wolves, formatie nou-promovata in Premier League.Dupa mai putin de jumatate de an petrecut in Cehia, fostul portar al FCSB e la un pas de…

- Ce spune Marian Godina despre mitingul PSD. Marian Godina a scris sambata, pe Facebook, despre mitingul organziat in Piața Victoriei de social-democrați. Godina a spus ca nu este uimit de ce s-a intamplat sambata, in Piața Victoriei, insa este convins ca a doua oara social-democraților le va fi greu…

- Oare o sa ne revenim vreodata? O sa ne trezim? Ma tot intreb cand … si cum? De doi ani Justitia este prioritatea guvernantilor. Mai bine zis, subminarea ei. si se pare ca le iese… Altele ar trebui sa ne fie prioritatile! Sa construim ceva in tara asta! Sa construim si asa poate sa ne regasim un strop…