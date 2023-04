Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Ploiesti, ca agricultura se desfasoara sub semnul riscului, punctand ca vor exista pierderi, asa cum se intampla in fiecare an. El s-a referit la evolutia agriculturii pe fondul valurilor de frig si ninsori din ultima perioada.

- Preturile produselor alimentare s-au linistit si vor continua sa scada, susține ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Cu ocazia deschiderii Targului de Primavara din curtea ministerului, ministrul a afirmat ca „preturile s-au linistit, o parte din ele au scazut”. Intrebat despre…

- „Eu spun ca preturile s-au linistit, o parte din ele au scazut. Dumneavoastra la televizor dati in fiecare seara si iata ca aseara era la un post de televiziune, nu spun la care si nici nu spun care supermarket a anuntat ca s-au facut reduceri de preturi, iar dumneavoastra ati facut aceasta publicitate…