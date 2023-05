Petre Daea a fost intrebat joi, la Prima News, cum poate fi asigurat acest tranzit al cerealelor din Ucraina si sa ne asiguram ca acestea nu vor mai ramane in Romania. “Daca s-a oprit importul, asta inseamna ca in Romania agentii economici din Romania nu mai pot cumpara cereale din Ucraina, pentru ca aceste cereale nu au venit, nu s-au pus la poarta romanului si luati-le de aici. Nu, aceste cereale s-au adus in Romania pe baza unui contract comercial. Acest lucru nu se mai poate pana pe data de 5 iunie. Ce se poate acum si de aici incolo este acel tranzit. Tranzitul respectiv inseamna ca pe culoarele…