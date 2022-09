Daea a stabilit termen de 15 noiembrie pentru finalizarea proceselor verbale privind seceta

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, incearca sa ii linișteasca pe fermierii care s-au plans ca se intarzie foarte mult cu procesele verbale de constatare emise de comisiile de evaluare a pagubelor, punand in pericol noul an agricol. Daea promite ca pana la data de 15 noiembrie va avea situația clarificata. “In fiecare zi eu va pun la dispozitie buletinul nostru informativ care consemneaza pe baza datelor pe care le primim de la comisiile judetene care este situatia concreta privind evaluarea pierderilor din agricultura. Am spus-o si o repet: seceta este un fenomen evolutiv, nu este ca un alt fenomen…