- LOVITURA… Dinamo si-a prezentat ieri cea mai proaspata achizitie in materie de jucatori. Este vorba despre mijlocasul Sergiu Popovici, un fundas care rareori prindea echipa atunci cand juca la Vaslui. “Fundasul Sergiu Popovici, ultima oara la Gaz Metan Medias, a semnat un contract cu clubul din Stefan…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Aurelian Sever Barnea , bariton (n. 1949); Dan Grigore , f. deputat PC/PDL/Ind./PRM de Ialomita (n. 1968); Dan Verona , poet și traducator (n. 1947); Eusebiu Tudor , antrenor de fotbal (n. 1947); Gelu Voicu , membru al tarafului Lautarii din Teleorman (n. 1982);…

- Un hot recidivist a fost prins de politie dupa ce a furat bani din cutia milei. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, la ora 14.00, in timp ce acționa pe raza comunei Sucevița, un echipaj mixt poliție-jandarmi a identificat și reținut un barbat de 58 de ani, din judetul Vaslui, recidivist,…

- INTELIGENTI…Roxana Condurache si Alexandru Ionut Mihalcea sunt elevii de top pe care cotidianul Vremea Noua ii prezinta in editia de astazi. Roxana este sefa de promotie la Scoala Gimnaziala “Constantin Motas“ Vaslui, o eleva dezinvolta, pasionata de romanele politiste si dramatice, care prin ambitie…

- Sambata, 19 mai, Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui va participa la cea de-a XIV-a ediție a Nopții Europene a Muzeelor. Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” din Vaslui iși va deschide porțile pe timp de noapte pentru toți vizitatorii. Organizatorii va invita alaturi de ei pentru a participa la sarbatoarea,…

- Echipele de volei ale LMK au participat la Cupa Prieteniei de la Campulung Moldovenesc. Liceul “Mihail Kogalniceanu” (LMK) Vaslui a onorat invitația Colegiului Militar “Ștefan cel Mare” Campulung Moldovenesc de a participa la un turneu de volei juvenil, intitulat Cupa Prieteniei. Elevii profesoarei…

- Unul dintre șoferii implicați in accidentul petrecut la ieșirea din municipiul Vaslui catre comuna Ștefan cel Mare este deputatul PSD Irinel Stativa. Acesta a povestit ce s-a intamplat și spune ca nici unul dintre cei implicați in accident nu a avut de suferit. “Eu eram la volan. Mi-a ieșit in fața…

- N-a adus Buzatu tractoare Belarus in judet, dar l-a adus de doua ori pe ambasadorul lui Lukasenko la Consiliul Judetean. Toata lumea se intreaba ce interese are dictatorul de la Minsk la Vaslui, de isi trimite iscoadele? Oare i-o fi vandut Plahotniuc firma fantoma cu care l-a pacalit si pe Porumboiu,…