Dădeau permise pe șpagă. Patru polițiști de la Rutieră și Înmatriculări, reținuți Patru polițiști au fost reținuți la Brașov pentru ca ar fi primit mita ca sa favorizeze unii candidați la obținerea permisului de conducere. Pentru unii dintre aceștia, polițiștii de la DGA au stabilit ca ar fi primit bunuri și bani și de la șoferii care au incalcat regulile de circulație. Un agent de politie rutiera […] The post Dadeau permise pe șpaga. Patru polițiști de la Rutiera și Inmatriculari, reținuți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

