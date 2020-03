Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Alba au reținut patru persoane care sunt banuite de incendierea a 6 autoturisme și a unui imobil. Din cercetari a rezultat ca in perioada august 2019 – februarie 2020, unul dintre reținuți i-ar fi instigat pe ceilalți 3 sa provoace incendiile, pentru a se razbuna pe proprietarii autoturismelor…

- Peste 100 de șoferi au fost amendați de Poliția Rutiera Alba, in urma unei acțiuni organizate pe DN 1 intre Alba Iulia și Sebeș. Polițiștii au oprit in trafic peste 300 de mașini și au dat sancțiuni in valoare totala de 30.000 de lei. Acțiunea a fost organizata miercuri, de Serviciul Rutier din cadrul…

- Doi tineri de 19 ani au spart opt mașini in ultimele 10 zile și anexa unei locuințe, de unde au furat casetofoane, scule și produse cosmetice. Polițiștii au stabilit ca mai multe bunuri furate au fost vandute, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis joi de IPJ Alba, polițiștii au…

- Un barbat din Alba Iulia, pe numele caruia autoritatile germane au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni de inșelaciune, a fost depistat de politistii din Alba, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.…

- Un barbat din Alba Iulia, pe numele caruia autoritatile germane au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni de inșelaciune, a fost depistat de politistii din Alba, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Barbat de 39 de ani, din Alba Iulia, ”SALTAT” de mascați dintr-o cafenea din oraș. Era urmarit internațional pentru inșelaciune la achiziționarea, in leasing, a unor mașini de lux Un barbat din Alba Iulia, pe numele caruia autoritatile germane au emis un mandat european de…

- Politistii din Alba Iulia au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice dupa ce, seara trecuta, mai multi minori ar fi aruncat cu oua asupra unui autoturism care trecea, intamplator, pe o strada din Alba Iulia. Intre sofer si doi dintre minorii ar fi…

- Polițiștii din Alba Iulia au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice dupa ce, seara trecuta, mai mulți minori ar fi aruncat cu oua asupra unui autoturism care trecea, intamplator, pe o strada din Alba Iulia. Intre șofer și doi dintre minorii ar fi…