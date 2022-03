Daddy Yankee a lansat albumul Legendaddy prin care se retrage din industria muzicala

Stiri pe aceeasi tema

- Formația The Different Class a lansat materialul discografic „Skins”, un album care conține 13 piese inregistrate in Consonance Studio din Timișoara și a fost mixat de Rob Anders, masterizat de Tim Boyce, iar designul coperții a fost realizat de Alexandra, Flavius Retea și Bianca Paul. „«Skins» descrie…

- Formația timișoreana The Bandits a lansat un nou single care anunța albumul de debut, piesa „Pisica“ fiind o dedicație pentru toți iubitorii de feline. „«Pisica» este de fapt un ghid de buna purtare pentru toți barbații care nu știu ce sa mai faca in relația lor cu pisica sau cu femeia iubita. Daca…

- Sa lucrezi in industria muzicala poate fi o sabie cu doua taisuri. Pe de-o parte, ai parte de faima, bani si recunoasterea meritelor, insa pe de alta, trebuie sa muncesti extrem de mult pentru a ajunge acolo unde ti-ai dorit, iar drumul nu va fi unul foarte usor. Toti marii artisti au pornit de unde

- Probabil cel mai decisiv moment al procesului de creare al celui mai recent album incredibil al trupei SCORPIONS, Rock Believer, a fost transpus de catre Klaus Meine, care a scris versurile pieselor de pe album, in track-ul „Gas In The Tank”. Meine a spus: „Inainte sa incepem sa lucram la noul album,…

- Trupa timișoreana The Bandits a lansat un nou single care poarta numele de Revoluția Iubirii, care conform muzicienilor care alcatuiesc aceasta formație „vorbește cu umor despre o schimbare pe care o așteptam cu toții, dar intarzie sa apara“. Sorin Stroie – chitara, Alexandru Munteanu – tobe, Tibor…

- Trupa timișoreana The Different Class a lansat ‘Ping Pong’, primul single extras de pe cel mai nou album al formației, “Skins”, ce urmeaza sa fie lansat anul acesta pe data de 18 februarie. Clipul piesei poate fi urmarit, aici: https://youtu.be/H5X6kIkwcXo. “Ping Pong este despre yin și yang, despre…

- Cu ocazia implinirii a 140 de ani de la inființarea Tipografiei Carților Bisericești, Editura Basilica a Patriarhiei Romane a lansat albumul monografic „Tipografia Carților Bisericești (1882-2022)”. Volumul a fost prezentat joi in cadrul unei expoziții organizate pe aceeași tema, la Palatul…

- Iann Dior a lansat albumul On To Better Things. Noul proiect are 15 piese si contine single-uri: “v12” impreuna cu Lil Uzi Vert, “let you” si “thought it was” in colaborare cu Machine Gun Kelly si Travis Barker. Iann este unul dintre cei mai interesanti artisti la ora actuala. Acesta a atras atentia…