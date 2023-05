Stiri pe aceeasi tema

- SPRIJIN… Romanii din categoriile vulnerabile vor primi o a treia tranșa de ajutor pe cardurile sociale “Sprijin pentru Romania”, pentru alimente și mese calde. Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a treia tranșa de 250 de lei va fi incarcata pana pe 10 iunie. Ultima tranșa de…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moinești – Biroul de Investigații Criminale au identificat și reținut pentru 24 de ore, un localnic de 19 ani, banuit de comiterea infracțiunii de talharie. La data de 15 mai a.c., polițiștii din Moinești au fost sesizați, de catre un tanar de 17 ani din comuna…

- O crima șocanta a zguduit comunitatea din satul Bahna, comuna Pargarești, din apropierea orașului Targu Ocna. Un barbat de aproximativ 65 de ani a fost gasit in curtea casei sale fara suflare și mutilat, lasandu-i pe vecinii sai intr-o stare de șoc, informeaza unupetrotus.ro. Cadavrul barbatului a fost…

- Distracția la loterie a trecut la un alt nivel o data cu introducerea acestor jocuri in ofertele operatorilor online. Romanii nu mai sunt limitați la cele doua extrageri saptamanale Loto 6/49, avand acum la dispoziție sute de opțiuni. De exemplu, la jocul loto Grecia Kino sunt extrageri zilnice din…

- Astazi, autoritațile locale au anunțat ca s-a dat ordinul de incepere a lucrarilor de modernizare a strazilor Caramidariei, Viitorului și Cimitir din Tg. Ocna. Acestea fac parte dintr-un proiect de modernizare a infrastructurii rutiere din zona și sunt finanțate in proporție de 90% de Consiliul Județean…

- Auzim deseori cum se plang angajatorii de la noi ca nu mai gasesc forța de munca pentru afacerile lor și mai ales oameni cu ceva calificare profesionala. Romanii au plecat pe capete in țari care cauta și ele brațe de munca și mai ales creiere, pentru ca dintre cei care au ales regimul de stranieri […]…

- Astazi, cu ocazia Zilei de 8 Martie – Ziua Internationala a Femeii – jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au adus primavara și zambetul pe buzele mai multor doamne ce se aflau in mina Salina din Targu-Ocna, dar și personalului medical din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța…

- Patru locuințe protejate pentru persoane cu dizabilitați au fost date in folosința in satul Chetriș. Acestea completeaza rețeaua de astfel de așezaminte din județ, construite in Moinești, Targu Ocna și Racaciuni. 24 persoane cu dizabilitați, care au fost instituționalizate in CRRN Racaciuni, vor beneficia,…