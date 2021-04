: Dacii la porţile Romei (sau ale Sapporo ?) ?! In Satire, Horatiu scrie: . Dacii erau aliati ai lui Antoniu si circulau zvonurile asupra unor intentii de invadare a Italiei in anul 31 i.e.n.. (FHDr, pag. 209, Satire, II, 6, 51-53). Iar in Ode, III, 6, 13-14: . O campanie a lui Crassus a infrant o armata dacica, anterior sau in anul in care a fost scrisa oda (ea fost scrisa in 29 i.e.n.). Daca ne uneam fortele, inca din anul 31 i.e.n. am fi fost la Roma ca stapanitori, nu drept gladiatori... Cateodata, atacurile preventive sunt utile.. Dar trebuie sa cuceresti si sa te instapanesti ! Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

Sursa articol si foto: sighet-online.ro

