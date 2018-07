Stiri pe aceeasi tema

- Dificultatile cu care se confrunta apicultorii romani, dar si oportunitatile de care se pot bucura acestia in plan european vor fi subiectele principale ale conferintei organizate la Bruxelles de eurodeputata Daciana Sarbu, in contextul dezbaterilor referitoare la Reforma Politicii Agricole Comune.…

- Politica de coeziune și agricultura sunt doua domenii de maxim interes pentru Romania in plan european, prioritați absolute pentru dezvoltarea țarii in anii care vin. Parlamentul European va dezbate in perioada urmatoare direcțiile de acțiune ale UE in aceste domenii, iar eurodeputata Daciana Sarbu…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marți, la Bruxelles, o intrevedere cu Secretarul General al Parlamentului European, Klaus Welle. Consultarile s-au axat pe tema pregatirilor pentru preluarea de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene, incepand cu 1…

- Consiliul Interministerial pentru Pregatirea și Exercitarea Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene s-a reunit, marți, 8 mai 2018, la Palatul Victoria, intalnirea de lucru fiind prezidata de prim-ministrul Viorica Dancila. In cadrul reuniunii, au fost prezentate progresele inregistrate in…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa, membru al Comisiei pentru bugete din Parlamentul European, atrage atenția ca președintele Klaus Iohannis a dezinformat in declarațiile de presa de luni seara cu privire la evoluțiile economiei romanești. Razvan Popa subliniaza ca intrarea in campanie electorala nu este…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus miercuri, referitor la criticile venite de la Bruxelles pe Legile Justitiei si pe faptul ca fondurile europene ar putea fi conditionate de independenta justitiei, ca Romania are tendinta de a considera o afirmatie a Comisiei Europene drept adevarata,…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anunțat ca pe lista prioritațile la cadastrare se afla terenurile agricole pentru care Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) le platește subvenții fermierilor. ANCPI și-a propus sa cadastreze toate terenurile agricole…

- ”Romania va fi in continuare favorizata de Politica Agricola Comuna și dupa 2020. Fermierii mici și mijlocii vor fi favorizați, dar va trebui sa gasim variante pentru susținerea in continuare a marilor fermieri ” – Gabriela Zoana, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala…