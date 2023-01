Dacian Cioloș vrea presiune constantă pentru ca aderarea României la Schengen să se realizeze Europarlamentarul REPER Dacian Cioloș spune ca este nevoie de negociere proactiva din partea autoritaților romane, de presiune constanta pentru ca subiectul Romaniei in Schengen sa ramana pe agenda europeana. „Subiectul accesului Romaniei in Schengen va ramane pe agenda europeana pentru a fi rezolvat in favoarea noastra doar cu efort susținut din partea Romaniei, a Guvernului, a Președintelui și a miniștrilor cu responsabilitați pe dosar. Daca stam și așteptam sa ne rezolve alții problema, am o veste proasta. Nu se va intampla sau se va intampla in termenii altora, nu ai noștri. Noi avem interesul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

