Dacian Cioloş visează la Preşedinţia României Dacian Ciolos, fostul premier “technocrat” cu idei neomarxiste, a anuntat astazi la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca la urmatorul Congres al formatiunii REPER din care face parte nu va candida la sefia partidului, dar a adaugat ca nu exclude o candidatura la viitoarele alegeri prezidentiale. ”Nu exclud! Doar ca asta e o decizie pe care o voi lua in functie de starea de spirit si care va fi profilul presedintelui pe care oamenii il vor astepta in 2024. Dincolo de o candidatura din asta, doar ca sa fii vizibil …. Eu nu am nevoie sa candidez la Presedintie doar ca sa imi creasca notorietatea.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

