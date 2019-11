Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Daniel Catana, presedintele Tineretului ALDE, reactioneaza la afirmatiile facute de Viorica Dancila despre romanii vorbitori de limbi straine. Liderul TLDE afirma ca presedintele PSD a petrecut degeaba 9 ani la Bruxelles."Potrivit logicii doamnei Dancila, romanul care vorbește limbi…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca este "o sfidare" din partea premierului demis Viorica Dancila sa-l nominalizeze pe Victor Negrescu pentru functia de comisar european. "Cand esti demis si mai sunt cateva ore care te despart…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat, marti, la Cluj, ca presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a cerut sa nominalizeze "urgent" persoana desemnata pentru ocuparea functiei de comisar european din partea Romaniei si ca aceeasi scrisoare a primit-o si presedintele Klaus…

- „In orice stat european trebuie sa existe cooperare interinstituționala. Acest lucru este unul de normalitate. Pentru obiectivele importante pentru Romania trebuie sa o avem colaborare. Aici lucrurile au luat-o un pic razna. Legat de comisar, am vorbit cu domnul președinte. (...) Respingerea Rovanei…

- Viorica Dancila a anunțat ca nu va fi luata o decizie cu privire la propunerea unui comisar european, in ședința Comitetului Executiv al PSD de marți, precizand ca vrea sa aiba mai intai o discuție cu președintele ales al Comisiei Europene Ursula von der Leyen, conform Mediafax.Citește și:…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca premierul Viorica Dancila „lucreaza impotriva interesului Romaniei”, pentru ca a propus-o pe Rovana Plumb in functia de comisar european. „Am...

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca premierul Viorica Dancila "lucreaza impotriva interesului Romaniei", pentru ca a propus-o pe Rovana Plumb in functia de comisar european. "Am prevenit deja asupra acestui risc pe care doamna Dancila si l-a asumat si va trebui sa si-l…

- Engleza a devenit o a doua limba pentru cei mai mulți dintre copii fiind expuși constant la o invațare involuntara de cuvinte și expresii noi. Este insa suficienta o astfel de expunere pentru o asimilare corecta a unei limbi straine? Sau au nevoie ei de indrumare și materiale suport (de exemplu, de…