Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele votului online al membrilor USR PLUS sunt urmatoarele: Dan Barna – 49,1.% Dacian Cioloș – 50,9.% Astfel, Dacian Cioloș este ales președintele USR PLUS. Rezultatul scrutinului online urmeaza sa fie validat de Congresul USR PLUS, care va avea loc in zilele de 2 si 3 octombrie, la Romexpo,…

- Potrivit surselor politice, Dacian Cioloș a adunat 50,9% din voturi, iar Dan Barna 49.1%.Dupa primul tur, incheiat pe 23 septembrie, au ramas in competitie copresedintii USR PLUS Dacian Ciolos si Dan Barna.In cadrul primului tur si-au exprimat optiunea online, prin intermediul unei platforme securizate,…

- In aceasta seara se va anunța cine va fi președintele USR PLUS, dupa incheierea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor interne. Dupa primul tur, incheiat pe 23 septembrie, au ramas in competitie copresedintii Dan Barna și Dacian Ciolos ultimul avand un avans de doua procente. La primul tur…

- Dacian Cioloș sau Dan Barna va fi noul președinte al USR PLUS? Cei doi au ramas in cursa din turul doi al alegerilor pentru desemnarea președintelui USR PLUS, care se va incheia vineri seara, informeaza Agerpres . Rezultatul scrutinului online urmeaza sa fie validat de Congresul USR PLUS, care va avea…

- Dupa primul tur, incheiat pe 23 septembrie, au ramas in competitie copresedintii USR PLUS Dacian Ciolos si Dan Barna.In cadrul primului tur si-au exprimat optiunea online, prin intermediul unei platforme securizate, 32.815 dintre cei 44.114 membri cu drept de vot (reprezentand 74,4% din total). La momentul…

- Vineri seara se va încheia cel de-al doilea tur al alegerilor interne pentru desemnarea presedintelui USR PLUS, noteaza Agerpres. Dupa primul tur, încheiat pe 23 septembrie, au ramas în competitie copresedintii USR PLUS Dacian Ciolos si Dan Barna. În cadrul primului tur si-au…

- Biroul National al USR PLUS a decis, vineri, organizarea congresului din 2-3 octombrie în conditii de maxima siguranta, cu maximum 150 de persoane simultan în sala mare de la Romexpo, arata un comunicat de presa al partidului, citat de News.ro. La eveniment vor participa doar persoane vaccinate,…

- Biroul Național al USR PLUS a decis vineri, 24 septembrie, organizarea congresului din 2-3 octombrie in sistem hibrid, fizic și online. Din motive de siguranța și din cauza pandemiei de COVID, vor fi cel mult 150 de persoane simultan in sala mare de la Romexpo, iar acestea vor purta, obligatoriu, masca…