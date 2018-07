Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a declarat, luni, la Galati, raspunzand intrebarilor jurnalistilor, ca spera ca lupta impotriva coruptiei sa nu fie afectata dupa revocarea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA, afirmand ca aceasta a facut lucruri minunate.”Eu sper sa nu afecteze (n.r. - lupta anticoruptie)…

- Ambasada SUA a reactionat imediat la decizia de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA. "Ambasada SUA isi reafirma angajamentul indelungat de a sprijini lupta Romaniei impotriva coruptiei. Romania este model regional in privinta luptei impotriva coruptiei. Facem apel la Romania sa mentina…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat marti ca pentru Romania lupta impotriva coruptiei este importanta si si-a exprimat speranta ca vor fi facute progrese in continuare in acest domeniu. Intrebat despre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, el a raspuns ca nu este…

- 'Nu comentam deciziile instantelor nationale. Dupa cum stiti, lupta impotriva coruptiei este un domeniu pe care Comisia il evalueaza periodic in raporturile sale din Mecanismul de Cooperare si Verificare', a precizat purtatorul de cuvant, potrivit Agerpres. Curtea Constitutionala a Romaniei…