- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, miercuri seara, la Ploiesti, ca nu este suficient ca Guvernul Dancila sa pice, ci este nevoie de alegeri anticipate pentru ca majoritatea politica actuala si-a pierdut legitimitatea. "Eu cred ca ar trebui nu doar ca guvernul acesta sa pice, ci am avea nevoie de…

- "Sica Mandolina la “un pas” sa devina prim-ministru ! Dupa sapte zile in care de trei ori pe zi ne explica pe toate televiziunile faptul ca are negocieri sofisticate cu UDMR, ALDE, fractiuni din PSD, minoritati sau cu smenarul politic Victor Ponta, astazi am vazut rezultatul. Ne-au lipsit…

- “Din acest moment, PSD devine un partid infractional. Este o data istorica trista si neagra pentru Romania, pentru ca cel mai mare partid din Romania a decis, avand ocazia sa dea un mesaj cetatenilor de asumare a guvernarii si de asumare a viitorului Romaniei, a decis sa faca bloc comun, bloc in…

- UPDATE: Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost respinsa de Parlament, deoarece nu au fost exprimate suficiente voturi. Votul a fost secret, exprimat cu bile și erau necesare cel puţin 233 de voturi favorabile, iar PNL, USR şi PMP au doar puţin peste 150 de parlamentari.…

- Motiunea de cenzura depusa de opozitie va fi dezbatuta si votata, astazi, in plenul Parlamentului. Pentru demiterea Guvernului Dancila este nevoie de 233 de voturi. In acest moment, PNL, USR si PMP au impreuna doar 153 de parlamentari. Liberalii nu renunta la speranta ca ii vor convinge si pe altii…

- Fostul premier Dacian Ciolos spune ca alegerile anticipate ''sunt singura modalitate de a relegitima clasa politica'', adaugand ca Guvernul Dancila trebuie sa plece pentru ca ''este incompetent si o rusine pentru profesionistii romani'', scrie Agerpres.

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca, in contextul evenimentelor din ultimele zile, singura solutie in trei pasi este demisia Guvernului Dancila, referendum pentru justitie si alegeri anticipate. Dacian Ciolos a notat, joi dimineata, pe reteaua de socializare Facebook, ca “oamenii ies in strada…

- "Oamenii ies in strada pentru ca aceia care ar trebui sa-i pazeasca ii fura, aceia care ar trebui sa guverneze ii mint, aceia care ar trebui sa-i conduca ii abuzeaza.Puterea in Stat este un instrument pentru a-i proteja pe oameni, nu pentru a-i domina.In Parlament nu mai exista…