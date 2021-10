Dacian Ciolos submits minority cabinet list to Romanian Parliament, with approval unlikely

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Dacian Cioloș susține ca avem nevoie urgent de un Guvern stabil, deoarece suntem intr-o situație excepționala. Cioloș a afirmat, azi, la depunerea programului de guvernare in Parlament, ca obiectivele USR pot parea dure, dar in astfel de situații excepționale, trebuie gasite soluții…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor considera ca premierul Dacian Ciolos nu a reusit sa restabileasca un nivel minim de incredere care ar fi permis refacerea coalitiei PNL-USR-UDMR si ca acesta mai are trei optiuni: sa renunte la mandatul oferit de presedinte, guvern PSD-USR-AUR sau guvern monocrom USR. Afirmatiile…

- Florin Cițu (PNL), Kelemen Hunor (UDMR) și Varujan Pambuccian (minoritați naționale) au ajuns, miercuri dupa-amiaza, la sediul central PNL din Aleea Modrogan, la intalnirea cu premierul desemnat, Dacian Cioloș (USR). Liderii partidelor politice care ar putea reface coaliția de guvernare au evitat sa…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, le-a raspuns, marți, intr-o postare pe Facebook, celor care cred ca a fost atras intr-o capcana și nu va reuși sa formeze o majoritate pentru un guvern nou. “Pur și simplu, am facut ceea ce trebuie sa faca un partid politic: sa iși asume o situație de criza și sa raspunda…

- Romanian President Klaus Iohannis has proposed Dacian Ciolos, leader of the Union to Save Romania (USR) party as a candidate to form a government after the Liberal-led coalition cabinet of Florin Cițu toppled in a vote of no confidence last week, according to Reuters. Ciolos, an ex-prime minister (2015-2017)…

- Dacian Cioloș, a anunțat, luni, dupa consultarile de la Cotroceni, ca delegația USR i-a transmis președintelui Klaus Iohannis atat o propunere de premier, in persoana lui Cioloș, cat și una de program de guvernare. Mai mult, USR vrea discuții cu PNL, din punctul lor de vedere coliția fiind in vigoare.…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat, duminica, ca din punctul sau de vedere formațiunea ar trebui sa se intoarca la guvernare, insa, doar in anumite condiții. ”Suntem pregatiți pentru orice scenariu, evident. Am spus ca nu ne agațam de funcții, suntem pregatiți pentru orice varianta. Eu…

