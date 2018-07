Dacian Ciolos spune ca protestele au efecte si ca partidele din Opozitie trebuie sa arate ca lucreaza impreuna

Dacian Ciolos, liderul Miscarii Romania Impreuna, a transmis ca protestele au temperat eventualele decizii abuzive ale coalitiei de la guvernare, dar, in acelasi timp, a recunoscut ca oamenii au nevoie de un semnal puternic si coerent din partea Opozitiei.



"Faptul ca au iesit si ies in strada are un efect. Daca oamenii n-ar fi iesit in acest ultim an azi am fi fost mult mai departe cu abuzurile pe care cei care au majoritatea in Parlament acum le-au facut si le fac.



In al doilea rand inteleg foarte bine ca oamenii acestia au nevoie de semnale puternice si din partea opozitiei…