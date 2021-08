Dacian Cioloș spune că a existat o „teamă” între foștii colegi din USR să nu fie considerați trădători Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat sambata ca le-a propus mai multor colegi din “fostul USR” sa vina pe lista pe care o conduce, dar „a existat o teama” din partea acestora ca nu cumva sa fie considerati tradatori. „Trebuie sa recunosc ca eu am propus mai multor colegi din fostul USR sa vina pe lista noastra, insa a existat o anumita teama, o anumita jena ca nu cumva sa fie considerati tradatori. Deci cred ca, dincolo de faptul ca noi am fuzionat pe hartie, e important, si congresul acesta trebuie sa fie un moment de la care incolo sa incepem sa lucram dincolo de falia asta artificiala,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

