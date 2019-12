Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, solicita Guvernului sa pregateasca solutii de reintegrare a romanilor care nu vor mai putea sta in Marea Britanie in contextul discutiilor actuale legate de Brexit. "Cat de usor le va fi sa se reinscrie in sistemul national de sanatate sau de educatie din Romania?…

- Fostul premier Dacian Ciolos cere Guvernului Romaniei sa pregateasca „solutii concrete“ care sa vina in ajutorul romanilor stabiliti in Marea Britanie pentru care acordul de retragere a regatului din Uniunea Europeana nu este deloc unul ideal.

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, solicita Guvernului sa pregateasca solutii de reintegrare a romanilor care nu vor mai putea sta in Marea Britanie in contextul discutiilor actuale legate de Brexit. "Cat de usor le va fi sa se reinscrie in sistemul national de sanatate sau de educatie din Romania? Cat…

- Reacția președintelui Iohannis, dupa alegerile din Marea Britanie: “Rezultatul este foarte bun pentru romanii care locuiesc acolo” Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca rezultatul alegerilor parlamentare din Marea Britanie este "foarte bun" pentru romanii care locuiesc acolo,…

- Reacția președintelui Iohannis, dupa alegerile din Mares Britanie: “Rezultatul este foarte bun pentru romanii care locuiesc acolo” Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca rezultatul alegerilor parlamentare din Marea Britanie este "foarte bun" pentru romanii care locuiesc acolo,…

- MAE: 280.600 de cetateni romani s-au inregistrat pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, din datele oficiale furnizate de autoritatile britanice cu privire la implementarea schemei de inregistrare (EUSS), rezulta ca pana la finalul lunii septembrie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat, miercuri, ca, din datele oficiale furnizate de autoritatile britanice, rezulta ca pana la finalul lunii septembrie 280.600 de cetateni romani s-au inregistrat deja pentru obtinerea noului statut (pre-settled si settled status). Cifrele comunicate de autoritațile…

- Guvernul va discuta, miercuri, in prima lectura, o serie de masuri in regim de urgenta privind asigurarea protejarii drepturilor cetatenilor, atat a celor romani din Marea Britanie, cat si a celor britanici din Romania, indiferent de deznodamantul procesului Brexit, a anuntat premierul Viorica Dancila,…