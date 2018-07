Dacian Ciolos si liderul USR Dan Barna fac un apel comun la "unitatea fortelor democratice"

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Miscarii Romania Impreuna si USR, Dacian Ciolos si Dan Barna, adreseaza un apel cetatenilor pentru a li se alatura in demersurile "pentru salvarea democratiei", pentru a impiedica impreuna coalitia PSD-ALDE sa modifice Codurile penale. "In ultimele 18 luni democratia noastra a avut…

- USR și partidul lui Cioloș, apel pentru salvarea democrației. Dan Barna și Dacian Cioloș indeamna la unitatea forțelor politice democratice, in fața coaliției PSD-ALDE. ”Ne angajam si va propunem sa folosim impreuna toate resursele si instrumentele parlamentare si civice pe care le avem la dispozitie…

- USR si partidul Romania Impreuna au lansat un apel comun catre „orice organizatie democratica, asociatie profesionala, sindicat, ONG, institutie academica” pentru a gasi si folosi impreuna „toate resursele parlamentare si civice pentru a impiedica coalitia PSD-ALDE sa mearga pana la capat”, facand totodata…

- Dan Barna și Dacian Cioloș, liderii Uniunii Salvați Romania și Mișcarii Romania Impreuna, semneaza un apel comun la ”unitatea forțelor democratice din societate” cu scopul de a fi gasite soluții pentru impiedicarea intrarii in vigoare a legii de modificare a Codului Penal.

- Dacian Cioloș, liderul Mișcarii Romania Impreuna (RO+) a declarat ca, dupa ce partidul va fi lansat, acesta va candida singur la alegerile europarlamentare. Cioloș exclude astfel orice fel de asociere cu o alta formațiune politica. Fostul premier a vorbit și despre alegerile prezidențiale, care vor…

- Sociopol a dat publicitații un sondaj de opinie chiar in timp ce in Parlament se desfașura ședința comuna pentru votul pe moțiunea de cenzura. Deși cifrele identificate de institut nu aduc mari schimbari pe scena politica, nici in ceea ce privește increderea in principalele personalitați, totuși apar…

- Anuntul a fost facut intr-o conferinta de presa organizata marti si la care participa, printre altii, Dan Barna (Uniunea Salvati Romania) si Dacian Ciolos (Miscarea Romania Impreuna). „Din pacate, de aici lipseste PNL. Asteptam in continuare PNL sa ni se alature", a spus Mihai Politeanu (Initiativa…

- "Presiunile editoriale din televiziunea publica sunt inacceptabile. Cerem demisia directorului general", este titlul unui comunicat comun de presa, semnat de liderul USR, Dan Barna, si presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos.