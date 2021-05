Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dacian Ciolos si deputatul Alin Prunean (USR-PLUS) si-au inaugurat, sambata, birourile parlamentare din Zalau, acestea fiind situate in aceeasi locatie. Dacian Ciolos a precizat, in cadrul unei conferinte de presa, ca a deschis biroul din Zalau respectand o promisiune…

- Parlamentul European și statele-membre s-au pus de acord in ceea ce privește certificatul sanitar european Covid. Scopul acestui document este de a facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene in timpul pandemiei de coronavirus. Documentul, care se va numi „certificatul verde digital european”…

- Dacian Ciolos, copresedintele USR PLUS si presedinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European, isi va deschide la Zalau un biroul local de europarlamentar, sambata, 22 mai, acesta fiind cel de-al treilea birou deschis in Romania, dupa cele din Brasov si Cluj-Napoca. "Iata ca a…

- Pe hartie campania de vaccinare merge bine, nu și in realitate, reclama deputatul social – democrat Laurențiu Gidei. Conform acestuia, numarul dozelor primite de orașul Targu – Bujor din Galați este infim, raportat la numarul solicitarilor. „Situație bizara la centrul de vaccinare din Tg.Bujor. Guvernul…

- In mai multe centre ale Ministerului Apararii Naționale incepe, marți, maratonul de vaccinare, care consta in imunizari non-stop in perioada 4-11 mai. Potrivit MApN, campania se desfașoara in centrele de vaccinare organizate de catre Spitalul Universitar de Urgența Militar Central din București și in…

- Data limita pentru depunerea ofertelor pentru contractul de proiectare și execuția a subsecțiunii 3C1 (Suplacu de Barcau – Chiribiș) din autostrada Brașov – Targu Mureș – Cluj – Oradea a avut loc astazi, 15 martie 2021. S-au inscris patru agenți economici: Asocierea Construcții Erbașu (lider de asociere)…

- Județul Salaj a intrat in scenariul roșu, dupa ce incidența cazurilor de Covid a trecut de 3 la mie. Acesta se adauga Bucureștiului și județelor Brașov, Cluj, Hunedoara, Ilfov și Timiș, care aveau o...