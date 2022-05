Fostul președinte al USR Dacian Cioloș și inca 4 europarlamentari și-au anunțat, marți, demisia din acest partid, condus interimar de Catalin Drula. Cei cinci foști lideri ai USR și-au facut un nou partid, partidul Reper,l care iși propune sa o ia de la capat, chiar daca „exista in societate dezamagire și neincredere in partidele politice”. […] The post Dacian Cioloș și-a dat demisia din USR. Alaturi de alți 4 europarlamentari, și-a facut partidul Reper appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .