Dacian Cioloş: Securitatea alimentară a României este pe mâna unor politruci Fostul premier Dacian Ciolos spune ca securitatea alimentara a Romaniei se afla pe mana unor politruci, care, confruntati cu propriile greseli, se apara cu fraze propagandistice si inventeaza teorii ale conspiratiei.



"Azi sunt 600 de focare de pesta porcina africana in peste 100 de localitati. Autoritatile sunt depasite, iar cand noi atragem atentia ca Guvernul efectiv nu a luat masurile necesare pentru a stopa raspandirea virusului ni se raspunde 'bine, dar voi ce solutii aveti, de ce doar criticati'? Solutiile le-am dat in 2016 prin HG 830 (...) si, daca procedurile din…

