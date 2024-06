Dacian Cioloș a facut un anunț care a surprins pe toata lumea: se retrage din lumea politica. Dupa eșecul pe care l-a cunoscut partidul sau, REPER, la alegeri, a decis sa nu se mai implice in activitatea formațiunii politice pe care a fondat-o. Dacian Cioloș, despre retragerea din politica Dacian Cioloș, președintele partidului REPER, a […] The post Dacian Cioloș se retrage: „Nu vreau sa ies la pensie din politica” appeared first on Puterea.ro .