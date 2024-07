Stiri pe aceeasi tema

- Președintele REPER, Dacian Cioloș, a anunțat ca iși incheie mandatul de europarlamentar și se retrage din politica de partid, „cel puțin pentru o buna perioada de timp”. Cioloș a susținut ca iși dorește sa ramana activ in Romania și in Europa.

- Primarul PSD al comunei Coșula din județul Botoșani, Mircia Acatrinei, a decedat la varsta de 67 de ani, la doar o luna dupa ce a fost reales pentru al șaselea mandat, informeaza Monitorul de Botoșani. Acatrinei suferea de mai mulți ani de o boala.

- Dupa ce a cucerit dramatic al doilea titlu in Grecia, chiar in ultima etapa, Razvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, a vorbit despre lupta contra marilor rivale. Mai intai, tehnicianul a vorbit despre meciul cu rivala locala Aris, (2-1, in ultima etapa) și a acuzat dur arbitrajul. ...