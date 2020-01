Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii PLUS se declara dezamagiti de hotararea PNL de a accepta in randurile sale fosti deputati ai Pro Romania si ALDE. In opinia acestora, intrarea lui Daniel Constantin si a lui Sorin Cimpeanu in structura de conducere a PNL este ''o veste proasta pentru cei care au crezut ca liberalii…

- PLUS a criticat luni decizia PNL de a-i primi in partid pe Daniel Constantin, Sorin Cimpeanu si restul fostilor membri Pro Romania care au votat pentru investirea Guvernului. Presedintele executiv al PLUS Dragos Tudorache a reamintit ca „Daniel Constantin a facut parte din primul Guvern Dragnea-Grindeanu,…

- Partidul lui Dacian Cioloș critica decizia liberalilor de a-i primi pe foștii membri Pro România, susținând ca „PNL este amețit de aburii sondajelor și repeta greșelile politice facute în trecut”.„Intrarea lui Daniel Constantin și a lui Sorin Cîmpeanu…

- Liberalii se reunesc in ședința Biroului Executiv al PNL, iar pe ordinea de zi au trecut ”protocolul de ingrobare a grupului social-liberal”. Practic, demisionarii din Pro Romania vor trece in grup la PNL, in frunte cu Daniel Constantin și Sorin Cimpeanu.Citește și: SONDAJ CURS - Sprijin fragil…

- Dupa o serie de scandaluri in Pro Romania, care au dus la plecarea unor nume grele din partid, Victor Ponta afirma ca formatiunea politica pe care o conduce a fost infiintata pentru obiective pe termen lung, nu pentru avataje imediate. Fostul premier afirma ca a refuzat diverse oferte care i-au fost…

- "Majoritatea absoluta a celor din ProRomania am decis sa NU sustinem Guvernul PNL Orban. Domnul Tudose a fost in dezacord cu aceasta decizie si, in consecinta, a decis sa demisioneze din ProRomania. Este dreptul sau si deciziile ii apartin!", a declarat Victor Ponta, pentru STIRIPESURSE.RO. Mihai…

- La o zi de la izbucnirea scandalului in partidul lui Victor Ponta, Pro Romania anunța ca ii sancționeaza pe cei care au tradat la investirea guvernului Orban, printre care prim-vicepreședinții Daniel Constantin și Sorin Cimpeanu. Decizia, chiar daca luata luni, a fost comunicata abia marți seara, dupa…

- Președintele PER, Danuț Pop, susține ca Victor Ponta este pe cale sa iși ia o țeapa politica binemeritata.''Ponta este pe cale sa iși ia o țeapa politica, binemeritata. Doi membri fondatori ai Pro Romania, Sorin Cimpeanu și Daniel Constantin vor vota guvernul Orban iar Tudose, cel caruia Ponta…