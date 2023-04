Dacian Cioloș: 'România TV ar trebui închisă' Europarlamentarul Dacian Cioloș, președintele partidului REPER, susține ca televiziunea Romania TV ar trebui inchisa. Fostul premier susține ca televiziunea ar fi „de propaganda ruseasca”. Comentariile lui Cioloș vin in contextul in care Romania TV a dezbatut sinuciderea jurnalistei Iulia Marin, intr-un mod criticat de unii telespectatori, instituții media și ONG-uri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

