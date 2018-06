Dacian Cioloş: Riscăm să devenim țara lui Dragnea. Guvernul Dăncilă trebuie să plece "Mi-am dorit foarte tare sa cred ca lucrurile se vor liniști. Ca manipularea, minciuna și agresivitatea vor inceta. Ca ne vom intoarce la normalitate și decența. M-am inșelat. Avem partidele lui Dragnea, televiziunile lui Dragnea și guvernul lui Dragnea. Riscam sa devenim țara lui Dragnea. Romania legilor lui Iordache, a justiției lui Nicolicea și Șerban Nicolae și a guvernului doamnei Dancila este o Romanie iliberala care in ultima vreme pare sa fie condusa in stil mafiot. Romania e a celor mulți și cinstiți, care așteapta o țara condusa pentru binele tuturor, și nu doar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Cioloș indeamna, duminica, oamenii sa participe la proteste, anunțand ca „riscam sa devenim țara lui Dragnea”. Cioloș mai susține ca „Guvernul Dancila trebuie sa plece” și „alegerile anticipate sunt singura modalitate de a relegitima clasa politica”. „Veniți cu noi”, este mesajul…

- "Dragi sobo, ne vedem la Girafa: in aceasta seara si in toate serile in care va fi nevoie. Se anunta o vara incarcata si fierbinte (daca nu ne-am topit la minus 15 grade, nu vom ingheta la plus 30). In clipa de fata, si noi, si ei stam sub presiunea aceleiasi coordonate: Timpul. Iar, din aceasta…

- "Multi dintre voi imi scrieti si ma intrebati ce puteti face. Vreti o solutie simpla, pasnica si eficienta de a da jos guvernul PSD in cateva zile? Poftiti aici: luni dimineata la prima ora puneti mana pe telefon, email, whatsapp, sau ce preferati voi si anuntati-va seful ca nu veti putea ajunge…

- Protest in Piața Universitații, pentru Roșia Montana. Peste 150 de persoane protesteaza la aceasta ora in București, in Piața Univerisații. Oamenii sunt nemulțumiți de decizia Guvernului de a stopa includerea zonei in patrimoniul UNESCO. Roșia Montana trebuie consevata și inclusa in patrimoniul european,…

- Roșia Montana este subiectul unei manifestații de protest organizata vineri, in Piața Universitații. Guvernul a cerut oprirea procedurilor de includere a zonei in patrimoniul UNESCO, ceea ce da mana libera exploatarilor de aur in zona. Scandalul cianurilor a adunat mii de oameni in strada acum aproape…

- Ponta il critica pe Orban pentru plangerea penala pe care a depus-o, joi, pe numele premierului Viorica Dancila și a președintelui PSD Liviu Dragnea. ” Guvernul Dancila trebuie schimbat doar prin mijloace politice democratice, pentru incompetența”, a spus fostul premier, intr-o postare pe Facebook. Daca…

- Cronica de Noapte 18 dec 2017 Nasul tv/ Partea 1/2 Tema: Romania lui Nicolicea, Iordache si Dragnea. Romania mea senila Moderator : Razvan Corneteanu, actionar Hotnews, Reporter Virtual. Invitati : Ramona Ursu, jurnalist Gabriel Tudor (Spartakus), Editor ReporterVirtual.ro

- Fostul premier Dacian Ciolos a scris marti, pe pagina sa de Facebook, ca intentioneaza sa candideze la alegerile europarlamentare si ca ''oriunde si oricand'' ar candida prioritatea sa ramane Romania. "Azi, intr-un interviu, raspunzand la o intrebare, am spus ca intentionez…