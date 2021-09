Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Ghinea, fostul ministru al Fondurilor Europene, a declarat marti ca il sustine pe Dan Barna in competitia pentru presedintia USR PLUS, deoarece este "focusat" si a condus campania "Fara penali in functii publice", in timp ce Dacian Ciolos a avut ezitari in ce priveste intrarea in partid.

- Miercuri incepe votarea pentru viitorul președinte al USR PLUS, a anunțat deputatul Iulian Bulai, aruncand sageți catre liberali, a caror competiție interna a creat un scandal monstru. „Maine dimineața (miercuri – nr.) incepe votarea in cel mai plictisitor partid din Romania. Nimeni nu a amenințat pe…

- Vicepremierul Kelemen Hunor apreciaza ca ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, "a fost cam obosit” atunci cand a declarat ca prin PNDL 3, statul, "cu pixul lui Dragnea care acum se plimba de la unul la altul", da bani primarilor. El catalogheaza abordarea ministrului Fondurilor…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, și cel al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au anunțat, miercuri, un nou proiect de recensamant al populației de urși din țara noastra. Proiectul prevede achiziționarea unor garduri electrice pentru fermieri și construirea unui complex pentru…

- Fostul ministru al Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a raspuns pe Facebook criticilor actualului ministru, Cristian Ghinea, afirmand ca este curios faptul ca este acuzat ca a facut un PNRR care nu ar fi fost bagat in seama de CE tocmai de cineva care astazi, cand sunt 14 PNRR-uri aprobate la nivelul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, raspunde ironic ministrului Cristian Ghinea, care a scris pe Facebook ca „Ciolacu s-a vazut pe hol cu un comisar european si aduce iar vesti catastrofale legate de PNRR, a vorbit prin semne, ca nu stie boaba de limbi straine”. „Cred ca domnul prim-ministru al Spaniei…