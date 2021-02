Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos, copresedintele Aliantei USR PLUS, s-a declarat joi dupa-amiaza "cumva trist", din cauza ca suma de peste un miliard de euro alocata prin mecanismul financiar Investitii Teritorial Integrate (ITI) - Delta Dunarii nu se reflecta in bunastarea populatiei din rezervatie, anunța AGERPRES.…

- Un raport privind incendiul de la Spitalul ”Matei Bals” din București, in urma caruia au murit opt pacienți COVID, care va cuprinde si situatia generala a sistemului de sanatate, va fi prezentat marți, 2 februarie, a anunțat luni vicepremierul Dan Barna, copresedinte al Aliantei USR PLUS, potrivit Agerpres.…

- Alianța USR PLUS l-a invitat pe fostul canotor Ivan Patzaichin sa participe la un proces de consultare care sa stabileasca noul șef al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), potrivit unui comunicat de presa. Minciuna Guvernului Citu va fi demascata. Un senator a spus ce vrea sa…

- Dominic Fritz, primarul orașului Timișoara , a dezvaluit faptul ca joi a discutat la telefon cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene. Edilul a spus ca a invitat-o pe von der Leyen sa viziteze Timișoara și aceasta a acceptat imediat. La postarea lui Fritz a reactionat si Dacian Ciolos,…

- Circa 100 de simpatizanti l-au primit marti pe copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, cu paine si palinca pe platoul din centrul Zalaului (de unde se trag Dacian Cioloș și Lucian Bode), liderul partidului care a furnizat surpriza alegerilor parlamentare vizitand municipiul…

- Co-presedintele Aliantei USR-PLUS Dacian Ciolos afirma, referitor la „discutiile asupra numelui de premier din aceasta seara”, ca mesajul USR PLUS este simplu: „am vorbit serios atunci cand am spus ca e nevoie de un nou inceput pentru Romania”.

- Biroul Electoral de Circumscriptie Dambovita a admis joi sesizarea PSD care a cerut interzicerea promovarii sloganului „O Romanie fara hotie„ al Aliantei USR-PLUS pe motiv de „defaimare”. Alianta a precizat ca sloganul „nu vizeaza persoane sau un grup de persoane ci expune o valoare, un principiu,…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, alaturi de Silvia Dinica, Corina Atanasiu și Ștefan Palarie, coordonatori ai masurilor propuse pentru educație in cadrul programului de guvernare USR PLUS, au prezentat, duminica, in cadrul unei conferințe de presa, soluțiile Alianței la problemele actuale…