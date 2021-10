Dacian Cioloș, prima reacție după ce i-au picat miniștrii în Parlament: „E deja ceasul 12 pentru a rezolva criza” „Faptul ca noi azi suntem in parlament și s-au terminat rapid audierile arata determinarea noastra de a ne apuca de treaba pentru a termina criza.E deja ceasul 12 pentru a rezolva criza. De azi inainte trebuie sa discutam de soluții. Din pacate am vazut cu toții ca inca se voteaza pe falii politice, pentru ca așa s-a decis la partid. Fac un apel la parlamentari sa treaca peste orgolii politice și sa voteze guvernul maine dimineața. E acum pe masa Parlamentului o soluție care ține doar de un vot al fiecarui parlamentare”, a spus Dacian Cioloș.Plenul reunit al Parlamentului va da votul decisiv pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

