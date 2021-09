Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos considera ca un premier care demite ministrul Justitiei pentru ca nu ii avizeaza un proiect legislativ si numeste un interimar care ii avizeaza acelasi proiect ''prin care ofera propriului partid 10 miliarde de euro'' prezinta ''probleme imense de integritate''. Afirmatiile vin in contextul in care ministrul interimar al Justitiei, Lucian Bode, a anuntat ca va aviza proiectul privind PNDL 3. ''Un premier care demite ministrul Justitiei pentru ca nu ii avizeaza un proiect legislativ si numeste un interimar care ii avizeaza…