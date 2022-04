Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos se pregateste sa lanseze un nou partid, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate fostului lider USR. Intrebat de G4Media.ro daca isi lanseaza un nou partid, Ciolos a evitat un raspuns. Potrivit unor surse din USR, Ciolos incearca sa convinga fosti parlamentari PLUS sa-l urmeze, dar…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, spune ca dupa demisia lui Dacian Cioloș va fi organizat congres pentru alegerea unui nou președinte fie in iunie, fie in octombrie, data urmand sa fie stabilita in funcție de contextul internațional, insa va depinde foarte mult și de modul cum va evolua…

- „Avem multa treaba de facut in beneficiul alegatorilor noștri și al cetațenilor acestei țari. Și dispunem de resursele sa ne facem aceasta datorie”, le-a transmis Catalin Drula, luni seara, colegilor sai pe grupurile interne ale partidului, dupa ce a preluat șefia interimara a partidului, potrivit surselor…

- Conflictul dintre Dacian Cioloș și Dan Barna, sau la modul mai general dintre USR și PLUS, pare sa fi atins punctul culminant. G4Media anunța, pe surse, ca Dacian Cioloș și-a anunțat demisia din funcția de președinte a USR și ca va susține o conferința de presa astazi, 7 februarie, la ora 18.00. Decizia…

- Un grup de 35 de senatori, deputați, europarlamentari și fostul ministru al Digitalizarii, Ciprian Teleman, a semnat o scrisoare comuna de susținere a liderului USR Dacian Cioloș, in scandalul care continua de cateva zile cu fostul lider al partidului, Dan Barna. In scrisoarea care susține programul…

- Președintele USR Dacian Ciolos a declarat vineri ca nu intentioneaza sa plece din partid si nici sa-si faca grupuri separate in Parlament sub denumirea PLUS, transmite News.ro. Precizarile sale vin dupa ce G4Media a scris joi in exclusivitate ca Cioloș le-a transmis liderilor USR ca va pleca de la șefia…

- Dacian Cioloș a anunțat joi ca va demisiona din funcția de președinte al USR daca Biroul Național ii va respinge programul sau care include schimbarea statutului, schimbarea secretarului general pus de Barna, diminuarea puterii Biroului Național nu va fi aprobata. Informația a fost publicata inițial…